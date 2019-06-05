18 мая 2019 года. Церемония прощания с застреленным инспектором ГАИ Евгением Потаповичем. Фото — Дарья Чульцова/«Белсат»





Вчера глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич заявил, что самоубийство продолжает оставаться приоритетной версией в расследовании причин гибели могилевского инспектора ГАИ Евгения Потаповича. Председатель СК отметил, что родители с просьбой об эксгумации в правоохранительные органы не обращались. Носкевич также добавил, что ничего удивительного в недоверии родственников к официальной версии нет: «понятно, что родителям трудно смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством».





В беседе с корреспондентом belsat.eu отец погибшего милиционера Владимир Потапович рассказал, что заявление на эксгумацию действительно еще не писал. Но не потому, что отказался от этой идеи, а потому, что следователь посоветовал ему дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы.





«Я предложил сделать эксгумацию, но следователь сказал, что сначала нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. Пояснил, что до завершения экспертизы они все равно будут откладывать эксгумацию. Я не знаю, как на самом деле по закону: можно ли уже сейчас настаивать на эксгумации? Но следователь сказал, что нужно подождать», – говорит он.









Владимир Потапович подтвердил, что не отказывается от своего намерения добиться эксгумации, тем более, что СК настаивает на версии о самоубийстве. С помощью эксгумации Владимир Потапович хочет окончательно выяснить, какое происхождение имеют раны на теле сына. В частности, речь идет о повреждениях в нижней части живота, похожих на ножевую рану (кровь в паху видно на снимках).





Кадр из видеопрезентации СК по делу Евгения Потаповича на брифинге в Минске 20 мая 2019 года





Кроме того, отец милиционера вспомнил еще об одном повреждении – на подбородке.





«Во время похорон у него был порез, похожий на ножевой, на бороде. Тогда я не акцентировал на этом внимание – я же думал, что его хоронят как убитого. А вот сейчас вспомнил», – рассказал отец лейтенанта ГАИ из Могилева.





Глава СК Иван Носкевич 4 июня также говорил, что в последние дни получены заключения ряда экспертиз, которые свидетельствуют в пользу версии следствия о самоубийстве. Однако Владимир Потапович отметил, что ему ничего об этих экспертизах не рассказывали.





«Ни с какими данными меня не ознакомили. Меня опросили, я написал заявление на ознакомление с результатами экспертиз и все. Никаких фактов, никаких документов мне не показывали», – говорит он.









***





Тело лейтенанта милиции Евгения Потаповича нашли 16 мая около 20:45 в лесном массиве в Могилевском районе. Милиционер был в наручниках и без штанов. следственный комитет завел уголовное дело по ст. 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей).





Сначала предполагалось, что к смерти Потаповича могут быть причастны ромы. Перед исчезновением милиционер якобы прислал коллегам сообщение в Viber. В ночь с 16 на 17 мая в поселках Чапаевка и Гребенево ОМОН провел рейд и задержал несколько десятков ромов. Ромы жаловались на избиения и оскорбления. Министр Шуневич решил не приносить извинений за брутальные действия милиции.





Утром 20 мая представители Следственного комитета и Министерства внутренних дел провели брифинг, на котором заявили о том, что основная версия причины смерти милиционера Евгения Потаповича – суицид.





Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова объяснила странные обстоятельства смерти инспектора ГАИ из Могилева Евгения Потаповича тем, что он якобы инсценировал собственное убийство.





В СК отметили, что брюк на инспекторе ГАИ не было, так как погибший намеренно сжег их с помощью жидкости для розжига. Также Потапович якобы не имел никаких ранений в области паха: кровь на белье, по СК, оказалась там из-за позы тела погибшего.



