«Разрешено применять физическую силу, спецсредства и оружие». Лукашенко подписал указ о беспилотниках
Александр Лукашенко 5 июня подписал Указ № 215 «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Документ разрешает применять силу и различные спецсредства против беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, которые осуществляют полеты в запретных зонах.
Дополнительные полномочия предоставлены для борьбы с незаконным использованием беспилотных аппаратов в запретных зонах и зонах, запрещенных для использования авиамоделей, сообщает пресс-служба президента.
Так, военнослужащим (сотрудникам) воинских формирований и органов внутренних дел, а также работникам военизированной охраны разрешается применять физичесую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику в отношении авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов нарушителей, для того чтобы принудить их к посадке, а также повредить или уничтожить.
Указом также предусмотрено, что эти лица будут освобождены от обязанности по возмещению их собственникам (владельцам) вреда, связанного с повреждением или уничтожением этих летательных аппаратов.
В настоящее время в воздушном пространстве Беларуси установлены зоны, запрещенные для использования авиамоделей, и запретные зоны для полетов воздушных судов. Полет любых воздушных судов, в том числе и беспилотных аппаратов, в них осуществляется по специальному разрешению.
«Мировой опыт показывает, что единственным эффективным способом обеспечения безопасности в случае несанкционированных полетов в таких зонах является непосредственное воздействие на подобные летательные аппараты», — говорится в документе.
Источник: TUT.BY
18:57 05/06/2019