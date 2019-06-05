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В Беларуси раскрыли канал незаконной железнодорожной миграции из России

Пограничники вместе с сотрудниками Комитета госбезопасности раскрыли канал незаконной миграции в Беларусь, сообщает пресс-служба Пограничного комитета.

svaboda.org

Правоохранители обнаружили группу лиц, в которую входили также работники Минского вагонного участка УП "Минское отделение Белорусскойо железной дороги". По предварительному сговору они организовали незаконный въезд иностранцев с территории России в Беларусь. Позже эти иностранцы были задержаны правоохранительными органами.

Пограничный комитет возбудил уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: "Еврорадио"
18:51 05/06/2019
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