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Правоохранители обнаружили группу лиц, в которую входили также работники Минского вагонного участка УП "Минское отделение Белорусскойо железной дороги". По предварительному сговору они организовали незаконный въезд иностранцев с территории России в Беларусь. Позже эти иностранцы были задержаны правоохранительными органами.





Пограничный комитет возбудил уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.