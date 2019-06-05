Его подготовили специалисты из института ядерных исследований "Сосны" для международной конференции по атомной энергетике. Институт исследовал территорию вокруг БелАЭС в поисках возможных площадок для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО). В итоге нашли четыре места. Все они находятся в пятикилометровой зоне АЭС.





Официально будущее расположение могильника радиоактивных отходов Белорусской АЭС не называется. Дирекция атомной станции утверждает, что окончательно площадку должны выбрать до конца 2021 года.





Где же предлагают разместить могильник белорусские учёные?





Как указывают в своём докладе исследователи из института “Сосны”, из четырёх возможных оптимальной выглядит площадка № 2, которая полностью отвечает требованиям нормативных документов и подходит для размещения ПЗРО Белорусской АЭС.









Рядом с площадкой № 2 находятся деревни Авены, Шульники и Мешляны, она расположена рядом с местной дорогой Р45.

При выборе оптимальной исследователи сравнивали площадки по демографическим, климатическим, техногенным, гидрогеологическим и инженерно-геологическим условиям. Кроме этого, оценивалась опасность радиоактивного загрязнения подземных вод, влияния радиоактивного загрязнения подземных вод на население и окружающую среду. Принимались во внимание такие специфические критерии, как расстояние от государственной границы, удаленность ПЗРО от площадки АЭС, безопасность доставки РАО и другие.









Институт “Сосны”: мы свою работу сделали, дальнейшее от нас не зависит Заведующий лабораторией Ваган Казазян — один из четырёх учёных, готовивших доклад о рекомендациях по выбору площадки для размещения ПЗРО. Он рассказал Еврорадио, что задачей учёных было провести исследование заданного района и составить доклад, а что будет дальше, от них не зависит:

“Мы провели нужные исследования. Что там будет дальше, от нас не зависит. Мы свою работу сделали. Мы обследовали указанный район, и, на наш взгляд, ситуация такова, как мы расписали в докладе”.

Впрочем, генпроектировщик и дирекция БелАЭС, которая в данном случае выступает как генеральный заказчик, вполне могут решить построить могильник в другом месте.

“Мы даём информацию. А проектировщик захочет — прочитает, не захочет — не прочитает. Он может согласиться, а может и не согласиться с нашим докладом. Могут в другом месте построить. Да они вообще могут построить где захотят. Точно так же было со станцией. Мы же не одну площадку рассматривали, по всей территории Беларуси смотрели, а выбрали вот эту”, — объясняет заведующий лабораторией энергетического планирования Ваган Казазян.







