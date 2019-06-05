В сумму ущерба включено 355,3 рубля расходов на выплату вещевого довольствия, 60,77 рубля денежного довольствия, 483,92 рубля стоимости питания, 5,59 рубля стоимости лечения, 5,27 рубля расходов на боевую подготовку, а также 12,32 рубля за воинские перевозочные документы.





Гражданина Ч. призвали на военную службу. Врач-невролог не оценил силу, тонус и трофимику мышц, наличие признаков мышечной атрофии у призывника. В результате была неверно определена категория годности к военной службе и человека необосновано призвали, настаивал истец.









В ходе судебного разбирательства были заслушаны доводы сторон, рассмотрены результаты расследования, проведенного Пружанской райбольницей, где проводился медосмотр. Суд пришел к выводу, что заболевание Ч. могло быть выявлено при соблюдении Методики медицинских исследований, но не было выявлено. В итоге суд постановил взыскать с Пружанского райисполкома 923,17 рубля ущерба, причиненного необоснованным призывом гражданина на срочную военную службу и 637,5 рубля — расходов по оплате госпошлины.



