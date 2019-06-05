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Пружанский райисполком заплатит за необоснованный призыв на военную службу

Необычное дело рассмотрел экономический суд Брестской области. Войсковая часть подала иск о взыскании расходов, понесенных в связи с необоснованным призывом гражданина страны на срочную военную службу.



В сумму ущерба включено 355,3 рубля расходов на выплату вещевого довольствия, 60,77 рубля денежного довольствия, 483,92 рубля стоимости питания, 5,59 рубля стоимости лечения, 5,27 рубля расходов на боевую подготовку, а также 12,32 рубля за воинские перевозочные документы.

Гражданина Ч. призвали на военную службу. Врач-невролог не оценил силу, тонус и трофимику мышц, наличие признаков мышечной атрофии у призывника. В результате была неверно определена категория годности к военной службе и человека необосновано призвали, настаивал истец.


В ходе судебного разбирательства были заслушаны доводы сторон, рассмотрены результаты расследования, проведенного Пружанской райбольницей, где проводился медосмотр. Суд пришел к выводу, что заболевание Ч. могло быть выявлено при соблюдении Методики медицинских исследований, но не было выявлено. В итоге суд постановил взыскать с Пружанского райисполкома 923,17 рубля ущерба, причиненного необоснованным призывом гражданина на срочную военную службу и 637,5 рубля — расходов по оплате госпошлины.

Судебное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу 3 июня 2019 года, сообщает пресс-служба Верховного суда.

reform.by
18:09 05/06/2019
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