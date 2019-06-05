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«Ребенок мертв, искать на берегу водоема». 28-летнюю мать обвиняют в убийстве двухмесячной дочери

Женщине, которая, по данным следствия, убила свою 2-х месячную дочь, предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет. Как сообщалось ранее, 15 мая в РОВД Бреста обратилось руководство Брестской городской детской поликлиники № 1 с заявлением о пропаже ребенка, которому необходим особый уход — девочка родилась недоношенной.

Малышка появилась на свет 17 марта, 10 мая была выписана, но оставалась под наблюдением педиатра. Последний, придя на плановый осмотр по указанному в выписке адресу никого не застал дома. Звонок по телефону только добавил тревоги и вопросов врачу детской больницы. Мать ребенка, 28-летняя слушательница курсов одного из вузов Бреста, не смогла внятно объяснить, где находится ее дочь.

Дальнейшие разъяснения женщина давала уже в милиции: путалась, называла разные версии исчезновения девочки. Пока в итоге не призналась, что ребенок мертв и искать тело нужно на берегу местного водоема.
 
Следственная группа с водолазами прочесала береговую линию и нашла тело девочки без видимых повреждений. В причинах смерти разбиралась судебно-медицинская экспертиза, которую провели специалисты Брестской области.


Расследование еще продолжается, но по результатам проведенных следственных действий и экспертизы женщина взята под стражу с предъявлением обвинения — убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч.2 ст. 139 УК РБ)

Слуцк деловой 
17:37 05/06/2019
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