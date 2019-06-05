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Первые подробности трагедии в Барановичах: муж убил жену и порезал себя

Следственный комитет сообщил первые подробности убийства женщины в Барановичах.


По данным следствия, 4 июня текущего года, жителю Барановичей сообщили о том, что жена его сына не вышла на работу. Получив указанное сообщение, мужчина направился по месту жительства семьи 33-летнего сына, где обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С учетом обстановки на месте происшествия и полученных в ходе работы следственно-оперативной группы данных подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который также обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями. 

По предварительной версии следствия, мужчина причинил себе телесные повреждения с целью сокрытия совершенного им преступления. Сейчас он находится на излечении в учреждении здравоохранения.


Правда, не совсем непонятно - если он был обнаружен без сознания, то велика вероятность, что в случае более позднего обнаружения мужчина также мог быть уже мертвым. Тогда возникает вопрос, не было ли это неудачной попыткой самоубийства, а не, как утверждают следователи, попыткой замаскировать преступление.

"Белорусский партизан"
17:11 05/06/2019
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