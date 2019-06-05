







По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





С учетом обстановки на месте происшествия и полученных в ходе работы следственно-оперативной группы данных подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который также обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями.





По предварительной версии следствия, мужчина причинил себе телесные повреждения с целью сокрытия совершенного им преступления. Сейчас он находится на излечении в учреждении здравоохранения.









Правда, не совсем непонятно - если он был обнаружен без сознания, то велика вероятность, что в случае более позднего обнаружения мужчина также мог быть уже мертвым. Тогда возникает вопрос, не было ли это неудачной попыткой самоубийства, а не, как утверждают следователи, попыткой замаскировать преступление.