Вора в законе охраняет милиция?

«Его обложили со всех сторон, и есть реальная угроза для жизни», сообщил «Белорусскому партизану» эксперт российского информационного агентства « Прайм Крайм », специализирующегося на новостях из воровского мира.









Предыдущего «смотрящего», назначенного Кушнером, оперативники задержали 4 мая в Могилеве, когда 39-летний авторитет по прозвищу Шульц покупал наркотики.





Чем завершилась разборка после задержания «законника» со товарищи, внутренние органы не сообщали. По неофициальной информации, с Кушнеровым и «смотрящими» провели традиционную профилактическую беседу и в тот же день всех отпустили. А вор в законе якобы первым рейсом улетел в Турцию, где он живет последние годы.





Эксперт агентства «Прайм Крайм» подтвердил, что Кушнерова надолго не задерживали и сразу же отпустили. «Через два дня была еще одна сходка, оперативники снова вмешались, что называется «приняли» всех, и опять без последствий для участников уголовного собрания», -- отмечает собеседник.





А вот в Турцию Саша Кушнер не улетел. «Последний год Кушнеров постоянно живет в Беларуси. В Турции находятся джанговские воры, готовые спросить с него за Муму, и от которых он скрывается. Они даже собираются приехать в Беларусь и спросить с него за «петушиные прогоны», -- рассказывает эксперт «Прайм Крайм» и сообщает просто невероятную новость: Кушнерова охраняет милиция, во дворе его дома постоянно дежурят машины.









В это трудно поверить, чтобы криминального авторитета под свою защиту брали правоохранители, задача которых проста и определена не только законом, но и знаменитым киношным высказыванием: «Вор должен сидеть в тюрьме!».





Нет сомнений, что белорусским борцам с оргпреступностью не составит особого труда определить Сашу Кушнера в известные места по ст. 285 УК РБ (создание преступной организации либо участие в ней). Можно предположить, что доказательная база уже собрана, но вот последствия такой посадки могут сказаться на криминогенной обстановке.





Нельзя исключать разборки в криминальной среде за место «главного вора» Беларуси, коим считают Кушнера, когда «трон» освободится. Да и непонятно, кто его место займет и какой ценой. ГУБОПиК проще контролировать ситуацию, когда личность известна и ее действия легко просчитать при налаженном потоке информации от осведомителей, чем получить "кота в мешке" и начинать оперативную работу заново.





Есть и еще немаловажный нюанс текущего момента. Саша Кушнер нажил себе врагов, как в Беларуси, так и за ее пределами. Многие из них не просто могут с ним поквитаться, а обязаны это сделать по воровским понятиям.





«Джанговские воры», о которых упомянул эксперт «Прайм Крайм», это представители клана Мераба Джангвеладзе, он же «законник» по прозвищу Мераб Сухумский. Под прогоном о «коронации» в декабре 2012 года в Дубае так называемой белорусской «дубайской четверки» стояла подпись и Джангвеладзе.





Напомним, тогда ворами в законе стали минчанин Павел Алексеевич, он же Паша Паштет, житель Слуцка Олег Герасимович по прозвищу Муму, Руслан Лебедев из Борисова, он же Лебедь, и гомельчанин Александр Медведев по прозвищу Медвежонок.





С тех пор в криминальном мире ведутся споры, кто вор, а кто не вор. «Законники» из противоборствующих кланов на своих сходках друг друга «раскороновывают» и обмениваются соответствующий прогонами, не стесняясь в выборе выражений.

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Галей, Лебедь, Паштет, Муму и Медвежонок, обозванных в прогоне очень обидным для человека с уголовным прошлым словом. В октябре прошлого года Саша Кушнер распространил послание, в котором помянул недобрым словом белорусских «законников» и других криминальных авторитетов, которых он таковыми не считает, называя их «нелюдьми». В их числе, обозванных в прогоне очень обидным для человека с уголовным прошлым словом.





«Кушнер не имеет поддержки российских воров, -- рассказывает эксперт «Прайм Крайм». -- Даже его турецкие союзники говорят, что он с этими прогонами перегнул палку, мол, ладно бы написал, что «дубайцы» не воры, но «петухи» -- это чересчур. За это Муму, который сейчас на свободе, должен соответствующим образом с ним поступить при первой же встрече».









Рашад Гянджинский. Напомним, 20 ноября прошлого в одном из отелей Минского района его и еще несколько человек задержали за незаконный оборот оружия и наркотиков. По словам эксперта, именно с целью «спросить» с Кушнерова приехал в Беларусь вор в законе. Напомним, 20 ноября прошлого в одном из отелей Минского района его и еще несколько человек задержали за незаконный оборот оружия и наркотиков. Уголовное дело будет рассматриваться в суде Минской области





«Рашад приехал в Беларусь, чтобы лично разобраться с Кушнером за то, что он за глаза ругал его и называл не вором. Рашад у вас надолго и везде в системе [в местах лишения свободы] начнет «шатать» [преследовать] «смотрящих» Кушнерова», -- сообщает собеседник.





Саша Кушнер теряет авторитет и в глазах своих некогда доверенных соратников из числа им же назначенных «смотрящих» и «положенцев».





«В Беларуси сейчас очень напряженная ситуация, -- рассказывает эксперт Прайм Крайм». -- Кушнер потерял поддержку почти всех, на кого опирался раньше: Шульца, Салтына, Михадюка, Шарухи, Немца, Молоша, Доды, Барса, Маркела и других.





Все они сейчас либо под Муму, либо сами по себе с прицелом на Муму, которого в Беларуси признают вором даже бывшие сторонники Кушнерова. Те же, кто сегодня рядом с ним -- Клещ, Еся, Халепа, Голубыч и новый «смотрящий» за Беларусью Богдан, публика по большому счету к воровскому миру отношения не имеющая.





Кушнеров делает вид, что он не один, но это люди, которые не имеют веса. В общем, его обложили со всех сторон, и есть реальная угроза для жизни».