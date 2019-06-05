Пикники отменяются! В Минском районе введен запрет на посещение лесов









Ранее такие запреты были введены на Гомельщине: в Речицком, Лоевском, Брагинском, Добрушском, Ветковском, Чечерском, Кормянском, Добрушскои м Гомельском районах.





На территории остальной Беларуси посещать леса пока можно.















