Пикники отменяются! В Минском районе введен запрет на посещение лесов
В Минском районе из-за установившейся жаркой и сухой погоды с 6 июня запрещено посещать леса.
Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.
Ранее такие запреты были введены на Гомельщине: в Речицком, Лоевском, Брагинском, Добрушском, Ветковском, Чечерском, Кормянском, Добрушскои м Гомельском районах.
На территории остальной Беларуси посещать леса пока можно.
"Белорусский партизан"
15:02 05/06/2019
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