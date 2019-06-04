На Комаровке появилась первая белорусская клубника

Но не спешите покупать ведрами. В связи с теплой погодой, говорят, клубники в этом году будет много и стоить она будет недорого. Снижение цен и большой выбор ожидают на следующей неделе.

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"Белорусский партизан"