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На Комаровке появилась первая белорусская клубника

Но не спешите покупать ведрами. В связи с теплой погодой, говорят, клубники в этом году будет много и стоить она будет недорого. Снижение цен и большой выбор ожидают на следующей неделе.
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О белорусской клубнике на Комаровке сообщает администрация Комаровского рынка в своем Инстаграме


А вот в Бресте, как ни странно,клубника стоит дороже. О ценах на "Брестском рынке" - аналоге минской Комаровки - пишет b-g.by. Клубнику на этой неделе в Бресте можно купить за 4,75-7 рублей. Правда, не исключено, что это привозная ягода.

Зато в Бресте уже можно купить белорусскую черешню, но цены кусаются - 10 рублей на килограмм
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"Белорусский партизан"
13:46 05/06/2019
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