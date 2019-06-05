В Минск едут представители фонда Бриджит Бордо: власти срочно готовят изменения в правила содержания домашних животных
Некоторое время назад произошло непривычное событие — представителей нескольких зоозащитных организаций пригласили в Министерство жилищно-коммунального хозяйства для обсуждения внесений изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 4 июня 2001 г. № 834 «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь».
Мы были очень рады, что голос гражданского общества наконец-то услышан, сообщила зоозащитница, активистка кампании "Наш дом" Ольга Майорова. Хотя она признает, что возникли некоторые вопросы:
– Почему были извещены только отдельные представители зоозащитного сообщества, ведь тема исключительно важна для всей страны?
– Будет ли создана рабочая группа для совместной работы чиновников и представителей гражданского общества?
– Почему разговор идёт только про отдельные Положения, в то время как мы не можем прояснить судьбу многострадального закона «Об обращении с животными», и никто не желает даже обсуждать изменение 137-й статьи Гражданского Кодекса Республики Беларусь, которая определяет статус животных исключительно как имущества?
– Почему принятие изменений связывается с необходимостью реакции на письмо госпожи Брижит Бардо? Неужели без него государевы люди были не в курсе проблем и не понимали катастрофичности ситуации?
Время показало, что вопросы заданы не зря, потому что ответов на них мы так и не получили и принципиально ситуация в законодательстве не меняется. Но давайте будем оптимистами и вспомним, что небольшие частичные изменения лучше, чем абсолютное отсутствие изменений. Итак, какие плюсы я вижу в новом проекте?
Первое. Значительно формализуется и увеличивается ответственность людей, владеющих домашними животными (утверждаются формы договора безвозмездной передачи животного и акта изъятия его представителями зоозащитной организации, поручено создать список потенциально опасных пород и методики обучения их владельцев, серьёзные шаги предполагаются по обязательной идентификации животных путём чипирования и созданию единой базы, повышению ставки налога на владельцев нестерилизовпнных/кастрированных собак).
Безусловно, остаётся много вопросов по практической реализации этих изменений. Например, будут ли создаваться пункты бесплатной стерилизации? Ведь иначе нас ожидает волна массовых убийств или выбрасывания на улицу тех животных, чьи хозяева не захотят нести дополнительные расходы. Как будет решаться проблема ввоза в Беларусь «серых» партий чипов из Китая, имеющих одинаковые номера для всех собак? Кто будет обучать владельцев собак потенциально опасных пород, и не превратится ли это в пустую формальность или способ выкачивания денег у граждан по аналогии с получением водительского удостоверения? То есть вопросов много, но при желании они решаются. Так что тут много позитива.
Третье. Появилась ответственность градостроителей и работников исполкомов за создание инфраструктуры, необходимой для цивилизованного содержания домашних животных в населённых пунктах.
Раньше мы слышали заявления о том, что город уплотняется настолько, что некуда встраивать детские сады. Мол, неужели вы рассчитываете, что мы найдём место для площадок выгула собак?
Четвёртое. Сделан шаг к гораздо большей прозрачности бюджетов в сфере содержания домашних животных. Раньше средства, полученные в результате сбора налогов за животных растворялись в общем бюджете города. Результаты этого мы все с вами видим: раскуроченные площадки, отсутствие мест выгула, специальных мусором и далее по списку.
Теперь ситуация должна будет выглядеть так:
4.3. Облисполкомам, Минскому горисполкому:зачисление средств, полученных от уплаты налога за владение собаками, нестерилизованными кошками, оплаты штрафов за нарушения Правил, осуществлять на специальные счета соответствующих облисполкомов, Минского горисполкома, на территории которых зарегистрировано животное либо совершено правонарушение, и направлять на строительство площадок для выгула животных, обеспечение владельцев собак одноразовыми пакетами для сбора экскрементов, строительство временных пунктов содержания животных, государственных приютов и гостиниц для животных, отлов, лечение, стерилизацию, идентификацию и содержание безнадзорных животных, а также иные мероприятия, в том числе направленные на развитие инфраструктуры по ответственному обращению с домашними и безнадзорными животными, если иное не установлено законодательными актами.
Для Беларуси это просто революционные изменения. До сих пор мы не видели возможности контролировать расход наших с вами налогов. Это первая очень симпатичная ласточка.
Пятое. Но первое для меня по значимости. Я даже не надеялась увидеть такие слова:
Регулирование численности животных осуществляется путем проведения необходимых ветеринарных мероприятий по предотвращению размножения собак, кошек, в том числе безнадзорных, животных, изъятия безнадзорных животных с их последующим помещением в пункты содержания или приюты.
В отношении кошек после проведения вакцинации и стерилизации проектом постановления предусмотрен выпуск в естественную среду обитания. В отношении собак предусматривается необходимость поиска новых хозяев, пожизненное содержание в пункте временного содержания, приюте.
Неужели у нас будет создано достаточное количество приютов? Может быть, даже легализуют частные приюты? Ведь государству одному сейчас явно не справиться. Неужели признаётся, что убийство — это невозможный для цивилизованной страны способ сокращения популяции бездомных животных? Даже боюсь открывать глаза. Вдруг это только сон?
Итак, позитива много. И даже не хочется сейчас говорить о грустном. Например, о том, что предложений нами было отправлено в МинЖКХ намного больше. Их принятие позволило бы улучшить ситуацию гораздо серьёзней, чем сейчас. Но давайте надеяться на лучшее. Вдруг к нам поступит предложение войти в рабочую группу по созданию Закона о защите животных? Вдруг захотят изменить саму философию создания законодательства и изменят-таки пресловутую 137-ю статью ГК РБ? Вдруг на той ближайшей встрече, которую пообещали провести в Министерстве с зоозащитниками, мы услышим: «Мы понимаем, что ваши остальные предложения тоже очень важны. Мы продолжим работу над изменением и этих Правил содержания»? Каковы сроки исполнения данных поручений?
Мне очень хочется, чтобы последующая работа не была связана с форс-мажором Европейских Игр и письмами зарубежных общественных деятелей («Учитывая актуальность вопросов, затронутых в данном нормативном правовом акте для общества, в том числе в преддверие проведения II Европейских игр, а также визита представителей международных зоозащитных организаций (Фонда Брижит Бардо), запланированного на июнь 2019 года.
Напомним, что зоозащитник Ольга Майорова на предыдущих выборах в Палату представителей являлась в Минске одним из самых популярных кандидатов оппозиции. А это значит, что проблема волнует людей.
13:01 05/06/2019