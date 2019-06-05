Выпил средство для очистки труб: Бари Алибасов попал в больницу в тяжелом состоянии
Врачи диагностировали известному российскому музыкальному продюсеру самыю сильную - четвертую - степень ожога желудка. Об этом его представитель Вадим Горожанкин рассказал РИА Новости в среду, 5 июня.
Горожанкин подчеркнул, что Алибасов получил максимальную степень ожога желудка, но при этом он находится в сознании и дышит самостоятельно.
«При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — объяснил представитель продюсера, добавив, что Алибасов, учитывая полученные травмы, «держится хорошо».
Ранее в среду сообщалось, что врачи оценили состояние попавшего в больницу продюсера как тяжелое. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского.
О госпитализации Алибасова стало известно в ночь на 5 июня. Он выпил средство для прочистки труб, каким-то невероятным образом перепутав его с соком.
Источник: lenta.ru
12:19 05/06/2019