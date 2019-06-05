дом, в котором произошло убийство





Жители соседних домов рассказывают, что с обеда 4 июня возле дома стояла машина Следственного комитета.





– Я услышала, что там убийство, села на лавочку и заплакала. Ну как же так? – говорит пенсионерка, которая гуляет во дворе.





Коллеги убитой женщины рассказывают, что утром 4 июня она не вышла на работу в детский сад. Они забили тревогу. Позже в квартиру приехали родители женщины, которые и обнаружили страшное зрелище. Соседка рассказывает то, что слышала от других:





– Она мертвая лежала возле дивана, ее муж был без сознания. Его в больницу забрала скорая. А она, говорят, беременная была, – говорит она и растерянно добавляет: – Ей скоро 30 лет исполнится, она воспитателем работает. Очень тихая, спокойная и приятная женщина. Сыну их 4 года, она с ним всегда во дворе гуляет. А тут такое… Не понимаю, как это вообще возможно?









По словам соседей, мальчика во время трагедии дома не было: его отвезли к родителям мужчины.





Семью соседи описывают как «нормальную и обыкновенную».





Дом новый, был сдан осенью 2017 года, еще не все жильцы доделали ремонт и переехали, а те, кто заселились, не успели подружиться, близко не общались.





– С виду все у них было нормально. Женщина с ребенком часто гуляла, а муж ее ездил на заработки, чтобы кредит за квартиру платить.





Что случилось в квартире, станет ли муж погибшей женщины подозреваемым, покажет следствие. Предоставить официальный комментарий правоохранительные органы обещали позже.