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Убийство в Барановичах: в квартире нашли мертвую женщину и ее раненого мужа

Супругов обнаружили родители погибшей женщины днем 4 июня. Трагедия произошла на улице Орджоникидзе. Что именно произошло в квартире, пока неизвестно.

дом, в котором произошло убийство

Жители соседних домов рассказывают, что с обеда 4 июня возле дома стояла машина Следственного комитета.

– Я услышала, что там убийство, села на лавочку и заплакала. Ну как же так? – говорит пенсионерка, которая гуляет во дворе.

Коллеги убитой женщины рассказывают, что утром 4 июня она не вышла на работу в детский сад. Они забили тревогу. Позже в квартиру приехали родители женщины, которые и обнаружили страшное зрелище. Соседка рассказывает то, что слышала от других:

– Она мертвая лежала возле дивана, ее муж был без сознания. Его в больницу забрала скорая. А она, говорят, беременная была, – говорит она и растерянно добавляет: – Ей скоро 30 лет исполнится, она воспитателем работает. Очень тихая, спокойная и приятная женщина. Сыну их 4 года, она с ним всегда во дворе гуляет. А тут такое… Не понимаю, как это вообще возможно? 


По словам соседей, мальчика во время трагедии дома не было: его отвезли к родителям мужчины.

Семью соседи описывают как «нормальную и обыкновенную».

Дом новый, был сдан осенью 2017 года, еще не все жильцы доделали ремонт и переехали, а те, кто заселились, не успели подружиться, близко не общались.

– С виду все у них было нормально. Женщина с ребенком часто гуляла, а муж ее ездил на заработки, чтобы кредит за квартиру платить. 

Что случилось в квартире, станет ли муж погибшей женщины подозреваемым, покажет следствие. Предоставить официальный комментарий правоохранительные органы обещали позже.

Источник: intex-press.by
12:05 05/06/2019
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