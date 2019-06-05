Эти планы представителей британской медицинской ассоциации были поддержаны в понедельник вечером леди Салли Дэвис, главным медицинским инспектором Англии, которая хочет, чтобы они стали частью ее программы по борьбе с ожирением. «Эти предложения были извлечены из уроков борьбы с табаком и могут стать частью решения проблемы ожирения в нашей стране», — заявила Дэвис.





В свою очередь Саймон Стивенс, исполнительный директор Национальной медицинской ассоциации, заявил, что ожирение в Альбионе становится «новым курением».





Предложения Института исследований государственной политики, влиятельного аналитического центра, также включают: введение налога на сахар, безалкогольные напитки, сладости и пирожные, а также на молочные коктейли; запрет на дневную телевизионную рекламу нездоровой пищи, сладостей, безалкогольных напитков и обработанной пищи; бесплатные фрукты для учеников школ и запрет на магазины быстрого питания в пределах 160 метров от школьных ворот; повышение возраста для покупки сигарет с 18 лет до 21 года.





Участники кампании за здоровый образ жизни также призвали убрать изображения героев популярных в Британии мультфильмов с упаковок нездоровой пищи (сладости, чипсы и т.д.), предназначенной для детей.









По мнению авторов документа, который может вскоре поступить в парламент, ограничения на нездоровую пищу и напитки в виде обычной обертки и рекламы на телевидении уменьшат количество сердечных приступов и таких заболеваний, как диабет и рак. Они полагают, что подобные запреты будут стимулировать потребителей покупать яблоко или банан вместо Twix, батончика Mars, Kit Kat, чипсов или Doritos.





Также авторы документа апеллируют к тому, что ограничения на табачную рекламу, обычную упаковку и запрет на курение в общественных местах значительно сократили число курильщиков в стране. Они утверждают, что подобные меры в отношении нездоровой пищи уменьшат потребление сахара.





Согласно действующим в Британии законам, сигареты продаются в стандартизированной зеленой упаковке с графическими предупреждениями, такими как «Убийство» и «Рак».