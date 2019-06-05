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Спьяну поссорились: в Бобруйске убит 19-летний парень

Бобруйским межрайоннным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 22-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 19-летнего парня.


По данным следствия, четверо молодых людей ночью 4 июня находились на чердаке здания бывшей казармы в Бобруйске. В ходе распития спиртных напитков между двумя парнями возникла ссора. В результате конфликта один из них нанес удар ножом другому, затем скрылся с места происшествия. 

Девушка, находившаяся с молодыми людьми, вызвала скорую помощь, н прибывшие медики лишь констатировали смерть юноши. 

Подозреваемый пытался скрыться в этом же здании под сгоревшими досками и балками, однако вскоре был обнаружен правоохранителями. 

Молодой человек ранее был судим за кражу, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. В ходе допроса вину в совершенном преступлении полностью признал.


Расследование продолжается.

Источник: komkur.info
11:44 05/06/2019
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