Спьяну поссорились: в Бобруйске убит 19-летний парень
Бобруйским межрайоннным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 22-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 19-летнего парня.
По данным следствия, четверо молодых людей ночью 4 июня находились на чердаке здания бывшей казармы в Бобруйске. В ходе распития спиртных напитков между двумя парнями возникла ссора. В результате конфликта один из них нанес удар ножом другому, затем скрылся с места происшествия.
Девушка, находившаяся с молодыми людьми, вызвала скорую помощь, н прибывшие медики лишь констатировали смерть юноши.
Подозреваемый пытался скрыться в этом же здании под сгоревшими досками и балками, однако вскоре был обнаружен правоохранителями.
Молодой человек ранее был судим за кражу, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. В ходе допроса вину в совершенном преступлении полностью признал.
Расследование продолжается.
Источник: komkur.info
11:44 05/06/2019
После убийства пьяными полицейскими 5-летнего мальчика по всей Украине проходят митинги за отставку главы МВД