Спьяну поссорились: в Бобруйске убит 19-летний парень





По данным следствия, четверо молодых людей ночью 4 июня находились на чердаке здания бывшей казармы в Бобруйске. В ходе распития спиртных напитков между двумя парнями возникла ссора. В результате конфликта один из них нанес удар ножом другому, затем скрылся с места происшествия.





Девушка, находившаяся с молодыми людьми, вызвала скорую помощь, н прибывшие медики лишь констатировали смерть юноши.





Подозреваемый пытался скрыться в этом же здании под сгоревшими досками и балками, однако вскоре был обнаружен правоохранителями.





Молодой человек ранее был судим за кражу, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. В ходе допроса вину в совершенном преступлении полностью признал.









Расследование продолжается.