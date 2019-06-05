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Уже скоро! Ученые предсказали гибель человечества

Австралийские эксперты подготовили доклад, в котором сказано, что человеческая цивилизация подходит к концу своего существования. Об этом сообщает The Independent.


По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.

Они также отметили, что к 2030 году выбросы достигнут своего максимума, поскольку государства не снижают уровень сжигания ископаемого топлива.

Это, в свою очередь, приведет к повышению температуры воздуха на 3°C и соответственно к тому, что с лица Земли исчезнет вечная мерзлота, и по всему миру произойдут серьезные климатические изменения, подчеркнули исследователи.


Таким образом, эксперты заключили, что повышение температуры на 3-4°C окажет разрушительное воздействие на экосистемы.

Источник: gazeta.ru
11:35 05/06/2019
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