



Частный отель "Эрмитаж", самый дорогой в Бресте. Фото: nn.by

Они заселились в дорогой брестский отель «Эрмитаж», а потом выехали в деревню под Брестом и полдня не появлялись в номере.





«А когда вернулись, то в номере одного из журналистов было три человека, один из которых сидел за его личным компом. На просьбы представиться ничего не отвечали. Когда вместе спустились к администратору и журналист пытался узнать, что это за люди и почему они у него в номере, ему ничего не смогли ответить. Один из парней принес какой-то документ, что он из службы безопасности отеля. Удостоверение было явно фейковым. Американец сказал, что такое видел только в Китае. И нигде больше не сталкивался с подобным», — описал ситуацию Максим Хлебец.





В отеле «Эрмитаж» подтвердили, что произошло «недоразумение» с иностранными постояльцами. Но как пояснил «Нашей Ниве» представитель службы безопасности отеля, в компьютерах журналистов никто не копался.





«Вчера был звонок от гостей: жалоба на запах гари на этаже. И мы совместно со службой безопасности осматривали весь этаж. Запах выявили в левом крыле здания. Запах был похож больше на электрический.





Мы в составе комиссии заходим — техник, я и еще один работник службы безопасности — и проверяем в первую очередь розетки и датчики системы пожароизвещения. Ни в коем случае мы не лазили по вещам гостей!





Мы проверяли розетки на предмет обгорелости или короткого замыкания. После чего, не обнаружив источник возгорания, вызвали МЧС», — сообщили свою версию событий в отеле.





С одним из американских журналистов представитель службы безопасности столкнулся в дверях, когда выходил из номера. «Я ему довольно долго старался объяснить, что происходит», — уверяет он.





Источник запаха гари в отеле в тот день, кстати, так и не нашли. «Только чуть позже выяснилось, что у нас тут по соседству со стройки тянуло по вентиляции», — добавил представитель службы безопасности.



