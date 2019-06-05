Фотофакт. «Праздничный» автозак
В Бресте заметили белый автозак.
На днях в социальных сетях появилось фото, на котором у трибун стадиона засняли необычный автозак — белый. Некоторые стали шутить, что это фотошоп. Но автор снимка — брестчанин Алесь Абляк уверяет: фото реальное.
Алесь Абляк рассказывает, что белый автозак он сфотографировал на выходных. Было это возле стадиона «Строитель».
Белая машина удивила не только Алеся, но и пользователей соцсетей. Под снимком, что молодой человек разместил в соцсетях, стали появляться шутливые комментарии. Одни называют автозак свадебным, другие — праздничным. Третьи полагают, что это летний вариант.
TUT.BY обратился в УВД Брестского облисполкома. Мы хотели узнать, давно ли в городе появилась такая машина и почему у нее такой цвет. В пресс-службе сказали, что пока ситуацию не комментируют.
08:38 05/06/2019