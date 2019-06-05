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Как пережить мощнейшую магнитную бурю в конце недели?

В ночь на 9 июня ожидается мощная магнитная буря, последствия которой будут ощущаться даже на следующий день.


Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу. Вообще лучше стараться не переедать, организму и так плохо, а тут еще и нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Симптомы

Понять, что причиной вашего плохого самочувствия являются магнитные бури, а не какие-то проблемы со здоровьем, можно, во-первых, сверившись с календарем этих явлений. Во-вторых, проанализировав свою симптоматику.

Магнитные бури часто провоцируют:

Сонливость или бессонницу;
Внезапное ухудшение самочувствия;
Раздражительность;
Невнимательность.
Расписание магнитных бурь

8 июня – средние колебания, могут спровоцировать снижение работоспособности, ухудшение самочувствия;

9 июня – мощная буря, может спровоцировать повышенное эмоциональное напряжение;

10 июня – средние колебания, могут ощущаться последствия бури предыдущего дня;

19 июня – сильная магнитная буря, следите за питанием, пейте больше воды, старайтесь расслабляться.

28-30 июня – магнитные бури в 4-5 баллов, может наблюдаться ухудшение самочувствия.

Геомагнитные бури вознимакают из-за поступлений в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны.

Геомагнитные бури происходят в основном в средних и низких широтах Земли.


interfax.by
08:08 05/06/2019
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