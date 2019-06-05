Каждая шестая экспертиза на отцовство, показывает, что папа не тот
В ГКСЭ рассказали об успехах генетической экспертизы.
В Беларуси практически все виды преступлений расследуются с помощью генетической экспертизы, рассказали в пресс-службе Госкомитета судэкспертиз, пишет .kp.by
– Если преступник оставил генетический «след»: кровь, слюну, волосы, частички кожи, отпечатки пальцев, то эксперты вычислят его. Сегодня с этой технологией выясняются подробности криминальных событий, произошедших не одно десятилетие назад, – рассказала Виктория Корбан, замначальника управления судебно-биологических экспертиз, начотдела генетических экспертиз ГКСЭ.
До 1996 года подобные исследования были единичными, в наше время их ежегодное число превышает 15 тысяч. Современные генетики-эксперты работают над наиважнейшим направлением – раскрывают тяжкие преступления прошлых лет.
– В 1999 году в одном из райцентров на Брестчине была найдена мертвой несовершеннолетняя девочки с ранами на шее и признаками изнасилования. Долгое время преступление не удавалось раскрыть. Но в начале 2017 года были вновь пересмотрены все документы и вещдоки, и экспертам удалось выяснить генотип преступника по биологическому материалу. Спустя полгода при проверке причастности к новому преступлению, совпал генотип преступника. Расследование дела об убийстве и изнасиловании было возобновлено и передано в суд, – рассказала представитель ведомства.
Надо сказать, что судебные генетики занимаются не только исследованиями по уголовным делам. Нередко они выясняют отцовство.
– Была женщина, которая долго выясняла, кто из двух ухажеров является отцом ее ребенка. И оказалось, что мальчику ни один из двух претендентов не является папой, – рассказала Виктория Корбан о профессиональном курьезе. – К слову, без судебного постановления генетическая экспертиза на отцовство может проводиться на платной основе для всех желающих по личному заявлению. Практика показывает, что примерно каждая шестая экспертиза показывает, что папа не тот...
07:52 05/06/2019