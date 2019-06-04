В аннотации значится следующее: «Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или... покажите ему, что такое настоящая сила и любовь!»





Игровой процесс пройдет в нескольких аутентичных локациях: комнате допроса, рабочем кабинете, спальне и секретной «красной» комнате.





К описанию разработчики приложили несколько скриншотов из игры. На нескольких из них Сталин предстаёт в обнажённом виде. Например, на одном изображении он позирует голым на фоне ковра, на другом — на фоне собственного портрета показывает средние пальцы.



После анонса в сервисе Steam компьютерной игры Секс со Сталиным (Sex with Stalin) Компартия России потребовала проверить ее на «экстремизм». Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера российской компартии Александра Ющенко передает Daily Storm

«Это вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть в этих действиях, в том числе элементы экстремизма и элементы разжигания. Правоохранительные органы должны дать здесь свои экспертные оценки. Есть определенные силы, люди, которые не сопоставляют свои действия с элементарными нормами морали», — пожаловался коммунист.



