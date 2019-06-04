Некоторые районы Беларуси находятся на грани засухи

Это касается в первую очередь районов на юго-востоке и северо-западе Беларуси. Хотя в последнее время были дожди, осадки выпадали неравномерно, и в этих регионах запасы влаги в почве сократились до удовлетворительных и низких. Посевам там уже не хватает влаги.





Так, с метеостанций Бобруйск и Октябрь сообщают, что запасы продуктивной влаги в пахотном горизонте почвы там снизились до 2-3 мм. На участке наблюдения метеостанции Гомель продуктивной влаги в почве практически нет. В Гомеле, а также в Лынтупах ухудшилось состояние посевов на наблюдаемых полях: от почвенной засухи листья желтеют и скручиваются.









Ближайшие дожди также прольются лишь местами, поэтому во многих районах недостаток почвенной влаги сохранится. Это может повлиять на урожайность зерновых. Именно сейчас происходит формирование колоса озимых культур, уже цветет рожь, пшеница и тритикале.





Погода, которая ожидает нас в ближайшие дни, не понравится и многим людям: в Беларуси начинается настоящая жара.