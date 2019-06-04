Игорь Хиряк





Британская сценаристка Карла Мери написала твит, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль", потому что в нем нет темнокожих актеров. На комментарии о том, что в СССР было очень мало чернокожих жителей, она ответила, что в оригинале персонажи сериала не говорят по-русски, но это не мешает им смотреться достоверными, значит, не создало бы проблем и участие актеров с другим цветом кожи.





Запись Мери была высмеяна российскими СМИ. Телеканал "Царьград" назвал её реакцию "абсурдными возмущениями". "Газета.ру" опубликовала текст о ситуации с подзаголовком "Идиотизм в чистом виде". МК сообщала, что сценаристка вызвала "негодование в социальных сетях". Часть ответов на свой комментарий Мери посчитала расистскими, она удалила твит.









Украинское издание "theБабель" нашло чернокожего ликвидатора последствий чернобыльской катастрофы. Игорь Хиряк был призван на срочную службу в 1985 году, солдаты его части ликвидировали последствия аварии на ЧАЭС с апреля 1986-го по ноябрь 1990 года. К 30-летию Чернобыльской катастрофы он выложил фотографии из зоны ликвидации катастрофы на своей страничке "ВКонтакте". Сейчас Игорь Хиряк живёт в Череповце. На сообщения издания он не ответил.





Мини-сериал HBO "Чернобыль" выходил с 6 мая по 4 июня 2019 года. Согласно рейтингу в базе данных IMDB, зрители посчитали его одним из лучших сериалов в истории телевидения.