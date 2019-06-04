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«Матери 328» подали в суд на МВД и проиграли

Минский суд отказал в иске "Матерям-328" к МВД.

4 июня в суде Центрального района Минска прошло открытое судебное заседание "Матери-328" против Министерства внутренних дел. Три матери, чьи несовершеннолетние дети отбывают наказание по "наркотической" статье, подали иск к МВД. Юлия Островко, Ирина Ш. и Ольга С. считают, что милиция не выполнила свой профессиональный долг и этим нанесла непоправимый вред жизни и здоровью их семей. Каждая из них хотела получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей, передает "Еврорадио".

Женщины настаивали, что милиция не проводила среди школьников профилактической работы. Представители МВД утверждали, что на самом деле профилактика проводится, в том числе и через белорусское телевидение, БЕЛТА. Правозащитник Павел Левинов, который выступал от имени общественности, спросил: кто из молодежи сейчас смотрит БТ, читает БЕЛТА? Почему профилактика не проводится через социальные сети?

На суде представители ответчика выступили с возражением против иска. Они заявили, что требования "являются незаконными и необоснованными". И суд их поддержал. У матерей есть 15 дней на то, чтобы обжаловать судебное постановление. И они собираются это сделать.

20:08 04/06/2019
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