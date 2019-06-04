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Синоптики рассказали, каким будет июнь

Нынешний июнь будет несколько теплее обычного, а вот количество осадков будет в пределах нормы. Белгидромет рассказал, какой будет погода в первый летний месяц.

По данным специалистов, средняя месячная температура воздуха в июне ожидается на 1ºС выше климатической нормы (климатическая норма +15…18°С). Особенно жарким будет начало месяца — в отдельные дни воздух днем будет прогреваться до +30ºС и выше.

Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений — 63−95 мм. При этом в июне фиксируется обычно от 12 до 15 дождливых дней.

К слову, +30°С прогнозируется завтра по Гомельской области. В остальных областных центрах и столице всего на 1 °C прохладнее. Везде ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 14м/с.


Ранее, напомним, американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, уже сделала прогноз погоды на лето. По их оценкам, лето в Европе будет жарким. Беларусь на карте компании обозначена под английским словом warm, а это значит «теплый».

Синоптики предупреждают, месячные прогнозы погоды разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на 2−3 суток и на сутки.

Источник: TUT.BY
18:32 04/06/2019
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