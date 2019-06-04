Синоптики рассказали, каким будет июнь

По данным специалистов, средняя месячная температура воздуха в июне ожидается на 1ºС выше климатической нормы (климатическая норма +15…18°С). Особенно жарким будет начало месяца — в отдельные дни воздух днем будет прогреваться до +30ºС и выше.





Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений — 63−95 мм. При этом в июне фиксируется обычно от 12 до 15 дождливых дней.





К слову, +30°С прогнозируется завтра по Гомельской области. В остальных областных центрах и столице всего на 1 °C прохладнее. Везде ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 14м/с.









Ранее, напомним, американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, уже сделала прогноз погоды на лето. По их оценкам, лето в Европе будет жарким. Беларусь на карте компании обозначена под английским словом warm, а это значит «теплый».





Синоптики предупреждают, месячные прогнозы погоды разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на 2−3 суток и на сутки.