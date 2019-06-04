Посол Евросоюза рассказала, когда, наконец, упростят визовый режим





Переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС уже завершены, противоречий нет, текст согласован, говорит собеседница.





Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры, отмечает Викторин. По словам дипломата, этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов. Ожидается, что для этой церемонии проведут встречу на высоком уровне.





Впрочем, заявления в таком духе политики делают уже не первый раз.





Еще в 2017 году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе. Чтобы цена на визы была снижена, Минск и Брюссель должны были заключить два соглашения — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Ни один из документов к марту 2018–го еще не был подписан, и точные сроки заключения этих соглашений не озвучивались.









В сентябре того же года Андреа Викторин заявила, что процесс выходит на финишную прямую. «Соглашения почти готовы. Если сможем их подписать, это будет важным шагом. Наши отношения в последнее время улучшились, и мы со своей стороны хотим, чтобы были эти визовые соглашения с Беларусью. Надеюсь на скорое подписание».





Чуть позже, в октябре, она же сказала, что соглашение может быть подписано еще до конца 2018–го года. «Я надеюсь, что до конца этого года соглашения будут подписаны» , — сказала Викторин во вторник. Глава представительства подчеркнула, что соглашение о реадмиссии будет подписано в пакете с соглашением об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.





В феврале этого года МИД Беларуси в обзоре итогов внешней политики за год рассказало: «В завершающую стадию вступили переговоры с ЕС по соглашениям об упрощении визовых процедур и реадмиссии».





В марте 2019–го Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что по данному документу были спорные моменты, но удалось прийти к коллегиальному решению, которое позволяет буквально в ближайшее время подписать соглашение. Но поскольку данный документ идет в увязке с соглашением о реадмиссии, нельзя сказать, что он будет подписан в ближайшие дни. Вместе с тем министр уверен, что удастся прийти к общему мнению и касательно соглашения по реадмиссии.





Таким образом, про «завершающий этап» и «вот-вот будут подписаны» политики и дипломаты говорят уже два года, и ждать придется еще минимум несколько месяцев.