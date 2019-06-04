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"Один инвалид. Один труп. А с этим неизвестно": на "Нафтане" с высоты упал работник

28 мая работник ООО «Лигмод» упал с высоты 12 метров во время выполнения работ на заводе «Нафтан».


Сергей Евтушик, заместитель гендиректора компании «Нафтан» по вопросам кадров и идеологической работы, подтвердил эту информацию.

«Происшествие действительно имело место. С высоты упал работник нашего подрядчика», – рассказал Belsat.euпредставитель «Нафтана».

Получить комментарий в ООО «Лигмод» не удалось. «Мы не комментируем эту информацию», – сообщили там.

По неофициальной информации, в течение последнего времени было как минимум три подобных происшествия с работниками ООО «Лигмод».


«Это третье падение на «Лигмоде». Один инвалид. Один труп. А с последним не известно», – сообщил блогеру NEXTA анонимный источник.

Согласно источнику, мужчина, упавший на «Нафтане», находится в критическом состоянии. Он упал с высоты во время обслуживания установки регенерации серной кислоты.

17:11 04/06/2019
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