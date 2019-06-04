29 мая в Ленинский РОВД Бреста обратился руководитель брестского филиала одного из банков. Он пояснил, что 27 мая кассир банка сообщила, что при пересчете наличной валюты в кассе обнаружена недостача денег в сумме 11 000 евро.





В результате самостоятельной проверки сотрудниками банка местонахождение пропавшей валюты установить не удалось, поэтому они обратились в милицию.





В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями было установлено, что сама заявившая о пропаже сотрудница в течении нескольких недель осуществляла какие-то манипуляции с деньгами, закрывая их при этом от камер видеонаблюдения в помещениях банка.









В настоящее время подозреваемая находится в одном из лечебных учреждений Бреста.





При опросе муж подозреваемой сознался в том, что совместно с супругой они решили похитить денежные средства, которые планировали потратить на погашение кредитов, а также сообщил, что оставшуюся часть похищенного спрятал в гараже.