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Самоубийственная глупость: кассир банка крала деньги прямо под видеокамерой

Кассир банка сообщила о недостаче денег, но заявила, что не знает, как они пропали.

29 мая в Ленинский РОВД Бреста обратился руководитель брестского филиала одного из банков. Он пояснил, что 27 мая кассир банка сообщила, что при пересчете наличной валюты в кассе обнаружена недостача денег в сумме 11 000 евро. 

В результате самостоятельной проверки сотрудниками банка местонахождение пропавшей валюты установить не удалось, поэтому они обратились в милицию. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями было установлено, что сама заявившая о пропаже сотрудница в течении нескольких недель осуществляла какие-то манипуляции с деньгами, закрывая их при этом от камер видеонаблюдения в помещениях банка. 


В настоящее время подозреваемая находится в одном из лечебных учреждений Бреста. 

При опросе муж подозреваемой сознался в том, что совместно с супругой они решили похитить денежные средства, которые планировали потратить на погашение кредитов, а также сообщил, что оставшуюся часть похищенного спрятал в гараже. 

16:20 04/06/2019
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