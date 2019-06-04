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Милиция иногда все-таки спасает: пьяному жодинцу не дали выпрыгнуть из окна

В милицию позвонила жительница Жодино. Она сообщила, что в ходе скандала с сыном тот угрожает покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 5 этажа.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы Жодинского ГОВД. Когда сотрудники милиции зашли в квартиру, мужчина попытался спрыгнуть с балкона. Правоохранители среагировали быстро и профессионально, затащив его обратно в квартиру.


Жодинца передали бригаде медиков. К слову, он находился в состоянии алкогольного опьянения.


16:02 04/06/2019
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