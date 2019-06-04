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С миру по нитке: на выкуп синагоги в Бресте за два дня собрали более $100 тысяч

Религиозная иудейская община Бреста собирает средства на выкуп здания бывшей синагоги, где сейчас размещается клуб «Прогресс».

Сбор идет в долларах через интернет-площадку charidy.com. На смомент опубликования заметки 4 июня было собрано более 120 тысяч долларов из необходимых 300 тысяч, передает Свабода.


«В годы страшной катастрофы большинство евреев Бреста погибли, улицы опустели, почти все синагоги были разрушены, только 19 евреев выжили. Прошло 75 лет, и сегодня община восстает из пепла », - сообщается в описании целей сбора денег.

Во время Второй мировой войны нацисты уничтожили более 30 тысяч брестских евреев.

Представители брестской иудейской общины говорят, что уже заключили договор о выкупе старой синагоги 1886 году: за нее надо заплатить частной компании 300 тысяч долларов.

Как рассказала руководитель еврейской общины «Бриск» Регина Симоненко, это здание евреи пытались вернуть в начале 1990-х годов, однако его выкупила частная организация.

«Несколько дней назад мы похоронили по-еврейски в братской могиле останки 1214 евреев, жестоко убитых в Холокосте. Здание обновленной синагоги будет живым мемориалом погибшим », - пишут организаторы сбора средств.

15:14 04/06/2019
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