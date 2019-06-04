Убийство младенца в Бресте: обвинение предъявлено 28-летней матери

Тело младенца, завернутое в простынь, было найдено в середине мая на берегу реки Мухавец. Ранее сообщалось, что он вместе с 28-летней матерью был выписан из брестского роддома, а когда педиатр поликлиники пришла проведать ребенка, молодая мама отказалась ее впускать. Тогда медики подали заявление в милицию.





"С целью установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертам УГКСЭ по Брестской области", - рассказал Иванюк.





Он отметил, что с учетом данных, полученных правоохранителями во время следственных действий, матери ребенка предъявлено обвинение по п. 2 ч. 2 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Беларуси.









Фигурантка дела уже находится под стражей, расследование продолжается.



