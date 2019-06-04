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В Гродно завершено расследование смерти девочки от угарного газа: обвиняют контролера печного хозяйства

В Гродно следователи завершили расследование уголовного дела по факту смерти школьницы от отравления угарным газом.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Напомним, 12-летняя девочка отравилась угарным газом и, потеряв сознание, утонула в ванной. Девочка была доставлена в реанимацию областной детской клинической больницы, где и умерла. Все произошло 19 февраля 2018 года.

Специалисты говорили, что к трагедии привела недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. А жители дома рассказывали, что после капремонта, который был 10 лет назад, у них периодически возникают проблемы с тягой в вентканалах.

Подозреваемым по данному факту признан 29-летний контролер печного хозяйства производственно-торгового унитарного предприятия «Гродненский областной комбинат противопожарных работ» Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество». Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.


Следователи выяснили, что он не выполнил в полной мере свои должностные обязанности. В январе 2018 года установив в ходе проверки квартиры, где проживала умершая девочка, неисправности в вентиляционном и дымовом каналах, он не устранил их и не сообщил об этом в обслуживающие организации.

Свою вину обвиняемый признал частично. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Также были выявлены нарушения в работе Гродненского областного комбината противопожарных работ, унитарного предприятия «Гроднооблгаз» и УЖРЭП Ленинского района г. Гродно.

14:00 04/06/2019
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