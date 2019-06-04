Кому из минчан власти могут срезать спутниковую тарелку или кондиционер
Столичные власти продолжают "упорядочивать" размещение кондиционеров и антенн на фасадах зданий.
Цель этой работы — очистить город от ржавых конструкций, которые, видите ли, портят его облик.
Нормативно-правовые акты обязывают собственников содержать свое оборудование на фасадах и крышах в надлежащем состоянии и запрещают устанавливать его на главных улицах.
Так какие же улицы в столице основные? Определить такой перечень и актуализировать его обязаны администрации районов.
Логично было бы, чтобы доступ к этому списку был у столичных жителей.
Журналисты "Минск-новости" оценили, насколько доступна для горожан информация о главных улицах. Для этого отправились на сайты администраций всех девяти районов Минска.
Оказалось, что найти заветные перечни удается только на трех ресурсах. Посчастливилось, в частности, жителям Заводского. На сайте администрации в разделе «Строительство» есть вкладка «Главные улицы Заводского района». И вот что внутри:
— пр. Партизанский;
— ул. Жилуновича;
— ул. Плеханова;
— ул. Кабушкина;
— ул. Ташкентская;
— ул. Голодеда;
— ул. Уборевича;
— ул. Ангарская;
— ул. Герасименко;
— ул. Нестерова;
— ул. Селицкого;
— ул. Байкальская;
— ул. Илимская;
— ул. А. Бачило.
Позаботились об информировании граждан и в Московском. Перечень главных улиц, а также подробное описание того, что можно и нельзя делать в домах, на них расположенных, обнаруживаем во вкладке «О районе»:
— пр. Дзержинского;
— пр. Независимости;
— ул. Бобруйская;
— ул. Володарского;
— ул. Городской Вал;
— ул. Клары Цеткин;
— ул. Кальварийская;
— ул. Московская;
— ул. Немига;
— ул. Романовская Слобода;
— ул. Свердлова.
В перечне также упоминается ул. Мясникова как улица районного значения.
Администрация Центрального разместила на своем сайте в разделе «Архитектура и строительство» отсканированное решение об утверждении перечня главных улиц и площадей района. Из него узнаем, что зоной, свободной от антенн и кондиционеров, признаны аж 26 улиц:
— пр. Независимости;
— пр. Победителей;
— ул. Интернациональная;
— ул. Революционная;
— ул. Немига;
— ул. Я. Купалы;
— ул. Энгельса;
— ул. Ленина;
— ул. Комсомольская;
— ул. Городской вал;
— ул. Мельникайте;
— ул. Раковская;
— ул. Витебская;
— ул. Кальварийская;
— ул. Сторожевская;
— ул. Романовская Слобода;
— ул. Радужная;
— ул. Ратомская;
— ул. Нарочанская;
— ул. Тимирязева;
— ул. Орловская;
— ул. Комсомольская;
— ул. М. Богдановича;
— ул. Коммунистическая;
— ул. Куйбышева;
— ул. Киселева.
В списке также значатся шесть площадей: Победы, Октябрьская, Свободы, Парижской коммуны, Юбилейная, 8 Марта.
Жителям остальных столичных районов остается лишь догадываться, относится ли их улица к главной, и надеяться, что во время очередной борьбы городских властей за внешний облик зданий их тарелки-кондиционеры не пострадают.
13:24 04/06/2019