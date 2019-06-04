Цель этой работы — очистить город от ржавых конструкций, которые, видите ли, портят его облик.





Нормативно-правовые акты обязывают собственников содержать свое оборудование на фасадах и крышах в надлежащем состоянии и запрещают устанавливать его на главных улицах.





Так какие же улицы в столице основные? Определить такой перечень и актуализировать его обязаны администрации районов.





Логично было бы, чтобы доступ к этому списку был у столичных жителей.





Журналисты " Минск-новости " оценили, насколько доступна для горожан информация о главных улицах. Для этого отправились на сайты администраций всех девяти районов Минска.





Оказалось, что найти заветные перечни удается только на трех ресурсах. Посчастливилось, в частности, жителям Заводского. На сайте администрации в разделе «Строительство» есть вкладка «Главные улицы Заводского района». И вот что внутри:





— пр. Партизанский;

— ул. Жилуновича;

— ул. Плеханова;

— ул. Кабушкина;

— ул. Ташкентская;

— ул. Голодеда;

— ул. Уборевича;

— ул. Ангарская;

— ул. Герасименко;

— ул. Нестерова;

— ул. Селицкого;

— ул. Байкальская;

— ул. Илимская;

— ул. А. Бачило.









Позаботились об информировании граждан и в Московском. Перечень главных улиц, а также подробное описание того, что можно и нельзя делать в домах, на них расположенных, обнаруживаем во вкладке «О районе»:





— пр. Дзержинского;

— пр. Независимости;

— ул. Бобруйская;

— ул. Володарского;

— ул. Городской Вал;

— ул. Клары Цеткин;

— ул. Кальварийская;

— ул. Московская;

— ул. Немига;

— ул. Романовская Слобода;

— ул. Свердлова.





В перечне также упоминается ул. Мясникова как улица районного значения.





Администрация Центрального разместила на своем сайте в разделе «Архитектура и строительство» отсканированное решение об утверждении перечня главных улиц и площадей района. Из него узнаем, что зоной, свободной от антенн и кондиционеров, признаны аж 26 улиц:





— пр. Независимости;

— пр. Победителей;

— ул. Интернациональная;

— ул. Революционная;

— ул. Немига;

— ул. Я. Купалы;

— ул. Энгельса;

— ул. Ленина;

— ул. Комсомольская;

— ул. Городской вал;

— ул. Мельникайте;

— ул. Раковская;

— ул. Витебская;

— ул. Кальварийская;

— ул. Сторожевская;

— ул. Романовская Слобода;

— ул. Радужная;

— ул. Ратомская;

— ул. Нарочанская;

— ул. Тимирязева;

— ул. Орловская;

— ул. Комсомольская;

— ул. М. Богдановича;

— ул. Коммунистическая;

— ул. Куйбышева;

— ул. Киселева.





В списке также значатся шесть площадей: Победы, Октябрьская, Свободы, Парижской коммуны, Юбилейная, 8 Марта.





Жителям остальных столичных районов остается лишь догадываться, относится ли их улица к главной, и надеяться, что во время очередной борьбы городских властей за внешний облик зданий их тарелки-кондиционеры не пострадают.