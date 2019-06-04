Убийцу девушки в Кричеве нашли спустя 18 лет

Следственное управление УСК по Могилевской области возобновило расследование по уголовному делу.





При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.





Установлено, что мужчина судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж. В настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет.









В ходе допроса подозреваемый указал, что в один из дней августа 2001 года в вечернее время по дороге домой встретил девушку и решил с ней познакомиться. На его предложение она ответила отказом, что разозлило мужчину.





Он достал из кармана нож и нанес ей удар, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия.





При проверке показаний на месте подозреваемый указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.















