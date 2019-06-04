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Убийцу девушки в Кричеве нашли спустя 18 лет

В августе 2001 года в Кричеве было совершено убийство 23-летней местной жительницы. Но лицо, совершившее данное преступление, по горячим следам установлено не было.

Следственное управление УСК по Могилевской области возобновило расследование по уголовному делу.

При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.

Установлено, что мужчина судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж. В настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет.


В ходе допроса подозреваемый указал, что в один из дней августа 2001 года в вечернее время по дороге домой встретил девушку и решил с ней познакомиться. На его предложение она ответила отказом, что разозлило мужчину. 

Он достал из кармана нож и нанес ей удар, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. 

При проверке показаний на месте подозреваемый указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.





Источник: kp.by
13:19 04/06/2019
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