Хоть что-то вместо ничего: Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар"
Он четырежды выдвигался на награду Киноакадемии, но не получил ни одной.
Культовый режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар», объявил оргкомитет премии американской Киноакадемии.
Линч четырежды выдвигался на соискание премии — три раза как лучший режиссер за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Кроме того, за «Человека-слона» Линч был номинирован на «Оскар» как соавтор лучшего адаптированного сценария. Однако ни одного «Оскара» у Линча пока не было.
Почетный «Оскар» будет вручен Линчу на специальной церемонии 27 октября.
Также почетные награды Киноакадемии в 2019 году получат актер Уэсу Стьюди и кинорежиссер Лине Вертмюллер из Италии.
Актрису Джину Дэвис наградят премией имени Джина Хершолта, присуждаемой за индивидуальный вклад в дело гуманизма. Наградой отметят вклад Дэвис в борьбу с гендерным неравенством в киноиндустрии.
В 1990 году главным призом Каннского кинофестиваля был отмечен фильм Линча «Дикие сердцем». В 2001 году он получил в Каннах награду лучшему режиссеру за «Малхолланд Драйв». Линч также является обладателем многих других наград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство.
Источник: meduza.io
13:06 04/06/2019