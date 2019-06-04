



Культовый режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар», объявил оргкомитет премии американской Киноакадемии.





Линч четырежды выдвигался на соискание премии — три раза как лучший режиссер за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Кроме того, за «Человека-слона» Линч был номинирован на «Оскар» как соавтор лучшего адаптированного сценария. Однако ни одного «Оскара» у Линча пока не было.





Почетный «Оскар» будет вручен Линчу на специальной церемонии 27 октября.









Также почетные награды Киноакадемии в 2019 году получат актер Уэсу Стьюди и кинорежиссер Лине Вертмюллер из Италии.





Актрису Джину Дэвис наградят премией имени Джина Хершолта, присуждаемой за индивидуальный вклад в дело гуманизма. Наградой отметят вклад Дэвис в борьбу с гендерным неравенством в киноиндустрии.





В 1990 году главным призом Каннского кинофестиваля был отмечен фильм Линча «Дикие сердцем». В 2001 году он получил в Каннах награду лучшему режиссеру за «Малхолланд Драйв». Линч также является обладателем многих других наград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство.