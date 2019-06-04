Глава СК о гибели гаишника: Экспертизы подтверждают суицид





Родители парня, напомним, не согласны с официальной версией о самоубийстве и рассказывали журналистам, что в «деле много странного», они будут настаивать на эксгумации.





— К нам родители с просьбой об эксгумации не обращались, — заявил Иван Носкевич. — К сожалению, у нас уже были случаи нагнетания обстановки, когда «подбивали» близких. Понятно, что родителям тяжело смириться с тем, что их ребенок покончил жизнь самоубийством.





По словам главы СК, версия самоубийства остается приоритетной.





— Кроме того, в последние дни получены заключения ряда экспертиз, которые укрепляют нас в нашей позиции, что именно так и произошло, — заявил Иван Носкевич.





По словам председателя Следственного комитета, при этом отрабатывается несколько версий произошедшего.





— Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах, — отметил глава ведомства.





Он добавил, что была создана большая оперативная группа, из центрального аппарата лучшие сотрудники СК были направлены в Могилев. Сперва они расследовали «умышленное убийство», но затем приоритетная версия стала другой.





В СК планируют в течение двух месяцев расследовать уголовное дело. Если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто.









Вечером 16 мая, напомним, появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.





По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы.





20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.