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Имейте ввиду: ФСБ требует у Яндекса ключи для дешифровки данных. Яндекс пока упирается

ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Однако компания отказалась их передать, так как это может открыть доступ к паролям пользователей всей системы «Яндекса».


Оба сервиса — «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» — находятся в реестре организаторов распространения информации, то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. 

Поэтому, согласно российскому «закону Яровой», Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ может потребовать у них «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети Интернет».

Как пишет РБК, со ссылкой на свои источники в ИТ-сфере, ФСБ требует у «Яндекса» передачи сессионных ключей. Они дают доступ не только к сообщениям пользователя, но и ко всему трафику, а также позволяют получить логин и пароль, которые отправляются на серверы «Яндекса» при авторизации. 

Кроме того, по словам экспертов, завладев сессионными ключами, можно анализировать поведение пользователей. Например, посмотреть в «Яндекс.Диск», кто и какие данные скачивал.

Отказ предоставить данные считается нарушением действующего Кодекса об административных правонарушениях. Если «Яндекс» не пойдет навстречу ФСБ, ему может грозить штраф и блокировка на территории России. Так уже было с мессенджером Telegram.


Решение о блокировке Telegram в России суд принял год назад из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к перепискам. В самом Telegram объясняли, что выполнить это требование технически невозможно. После этого Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, чтобы прекратить работу мессенджера, однако полностью сделать это не удалось.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр ОРИ мобильный сервис знакомств Tinder. Теперь сервис знакомств также будет обязан сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять необходимую информацию спецслужбам.

Источник: ntv.ru
10:57 04/06/2019
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