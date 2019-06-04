Генпрокурор: Цыгане ни на что не жалуются
Александр Конюк рассказал, как работает комиссия Генпрокуратуры после жалоб на действия сотрудников милиции в Могилеве.
— Я ждал этот вопрос. Создана рабочая группа, мы все смотрим, — рассказал Александр Конюк. — Что самое интересное, нет ни одной жалобы из цыганской среды. Я был неделю назад в Могилеве. Уточнял, как работает группа.
Генпрокурор рассказал, что встречался не с цыганами, а с рабочей группой: «Мы не стали будоражить людей», передает tut.by
По словам генерального прокурора, рабочая группа, которая состоит из прокуроров, провела много бесед с цыганами. Ожидается, что проверка продлится месяц, после чего будут озвучены ее результаты.
Напомним, как ранее сообщалось, 16 мая появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты.
Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц якобы цыганской или кавказской внешности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении.
В результате без каких-либо веских оснований в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили только ранним утром.
А в итоге 20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.
Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.
Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их.
После этого с ними встретилась глава Администрации Лукашенко Наталья Качанова и попросила у них прощения от имени главы государства. А вот министр МВД Игорь Шуневич в тот же день заявил, что милиции не за что извинятьтся, все, дескать, было в рамках закона.
"Белорусский партизан"
10:36 04/06/2019