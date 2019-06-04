Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Генпрокурор: Цыгане ни на что не жалуются

Александр Конюк рассказал, как работает комиссия Генпрокуратуры после жалоб на действия сотрудников милиции в Могилеве.


—  Я ждал этот вопрос. Создана рабочая группа, мы все смотрим, — рассказал Александр Конюк. — Что самое интересное, нет ни одной жалобы из цыганской среды. Я был неделю назад в Могилеве. Уточнял, как работает группа.

Генпрокурор рассказал, что встречался не с цыганами, а с рабочей группой: «Мы не стали будоражить людей», передает tut.by

По словам генерального прокурора, рабочая группа, которая состоит из прокуроров, провела много бесед с цыганами. Ожидается, что проверка продлится месяц, после чего будут озвучены ее результаты.

Напомним, как ранее сообщалось, 16 мая появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. 


Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц якобы цыганской или кавказской внешности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. 

В результате без каких-либо веских оснований в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили только ранним утром.

А в итоге 20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.


Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их.

После этого с ними встретилась глава Администрации Лукашенко Наталья Качанова и попросила у них прощения от имени главы государства. А вот министр МВД Игорь Шуневич в тот же день заявил, что милиции не за что извинятьтся, все, дескать, было в рамках закона.

"Белорусский партизан"
10:36 04/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Силовики против священника: задержали то ли за интервью, то ли для экспертизы
"Дай волю Шуневичу - и то, что произошло с цыганами, может произойти со всеми белорусами"
Генпрокурор объяснил свое предложение публиковать декларации VIP-чиновников


Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё