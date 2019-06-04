Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Назван самый богатый рэпер в мире

Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов.


Проанализировав доли артиста в различных компаниях, недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса, эксперты пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году, его состояние достигло одного миллиарда долларов. И это, как пишет издание Forbes, «после вычета приличной суммы с учетом образа жизни» артиста.

Самой крупной статьей доходов Jay Z является его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne - 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании, как например Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D"Ussé, созданный совместно с гигантом среди производителей спиртного - компанией Bacardi. На такую же сумму оценивается и его доля в стриминговом сервисе Tidal.


Остальная часть внушительного состояния рэпера включает доходы артиста от основанной им развлекательной компании Roc Nation, собственный музыкальный каталог, коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость.

Jay-Z - сценическое имя рэпера Шон Кори Картера, одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной хип-хоп музыки. Рэпер является многократным обладателем премии «Грэмми», а в 2018 он возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в хип-хоп стиле по версии Forbes.

Oxu.az
09:32 04/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Беларусь не попала в рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира
Друзь извинился за конфликт в программе "Кто хочет стать миллионером?"
Названа лучшая песня всех времен и народов


Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё