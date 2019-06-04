Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Афера на "миллион": минчанин незаконно завладел 11-ю квартирами в столице

Сотрудники Первомайского РУВД Минска задержали жителя столицы, который незаконно завладел 11-ю квартирами общей стоимостью более 2,42 млн белорусских рублей, сообщает милиция.


Развитие событий: 40-летний индивидуальный предприниматель, директор строительной фирмы, с помощью риелтора нашел компанию в Первомайском районе Минска, которая занималась постройкой жилых домов. Мужчина втерся в доверие к руководителю фирмы и убедил внести изменения в договор купли-продажи, что давало предпринимателю право собственности на жилплощадь при неполном расчете за нее.

Таким образом мужчина заключил 11 договоров. Предоплату в размере 10 % от полной стоимости каждой квартиры в срок он не внес.

Чтобы заработать на первый взнос, мошенник заключил 4 договора о будущей покупке у него квартиры. Главное условие — стопроцентная предоплата. Покупателей долго искать не пришлось: мужчина предлагал жилье за полцены.

За эти деньги злоумышленник погасил долг застройщику. Как только он внес 10 % стоимости жилья, все квадраты перешли в его собственность. За короткое время он продал остальные 7 квартир и тоже за меньшую цену.

Компания-застройщик за 11 квартир получила лишь первый взнос — по 10 %. А новые собственники были уверены, что долгов нет, и тоже не вносили плату.

Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
09:24 04/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Чтобы не стояли под УКСом. Первые подробности проекта указа о продаже квартир через аукцион
В Минске жена криминального авторитета «продавала» жилье
Белорусы чаще других иностранцев покупают квартиры в Москве


Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё