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Гомофобному «Вечернему Могилёву» грозит суд за экстремизм

«Вечернему Могилеву», который широко прославился своими гомофобными взглядами, грозит суд, пишет j4t.by. Экспертная комиссия при Мининформации нашла экстремизм в двух текстах регионального издания.

Процесс запустил ЛГБТ-активист Валентин Тишко из Молодечно. Он прислал в ведомство список из 14 материалов, которые публиковал «Вечерний Могилев». Беларус просил проверить их на предмет незаконной информации, и в двух из них действительно нашли проявления экстремизма. А документ, где отражены результаты работы экспертной комиссии, предоставила правозащитная инициатива «Журналисты за толерантность».

Речь идет о текстах «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны…» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» Они до сих пор находятся в открытом доступе, но могут попасть в республиканский список запрещенных экстремистских материалов. Где, к слову, на данный момент нет ни одной публикации официально зарегистрированных беларуских СМИ.
Kyky.org
09:09 04/06/2019
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