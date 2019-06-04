Гомофобному «Вечернему Могилёву» грозит суд за экстремизм

Процесс запустил ЛГБТ-активист Валентин Тишко из Молодечно. Он прислал в ведомство список из 14 материалов, которые публиковал «Вечерний Могилев». Беларус просил проверить их на предмет незаконной информации, и в двух из них действительно нашли проявления экстремизма. А документ, где отражены результаты работы экспертной комиссии, предоставила правозащитная инициатива «Журналисты за толерантность».





Речь идет о текстах «Судный день. Лиричных чувств натянутые струны…» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?» Они до сих пор находятся в открытом доступе, но могут попасть в республиканский список запрещенных экстремистских материалов. Где, к слову, на данный момент нет ни одной публикации официально зарегистрированных беларуских СМИ.