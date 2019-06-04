Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Трагедия в Речицком районе: пьяная компания оставила умирать 49-летнюю женщину на обочине

Она получила травмы во время экстремальной поездки на мотоблоке. Как информирует пресс-служба МВД, 1 июня пьяные мужчина и женщина из деревни Белое Болото поехали на мотоблоке на озеро, пишет euroradio.fm.

По дороге он неоднократно переворачивался, пассажиры падали и получали травмы. Тем не менее, до озера они добрались, употребляли спиртные напитки. Когда поздно вечером компания возвращалась пешком (в мотоблоке закончился бензин, и его катили), женщина стала падать. 36-летний сожитель пытался её поднять, а в итоге решил оставить.

Только в 5 часов утра прохожий заметил женщину на обочине и позвонил в милицию. Но на то время она уже умерла. Силовики быстро выяснили, что же случилось. В отношении сожителя и 42-летнего мужчины, который был в компании (ранее оба имели проблемы с законом), возбудили уголовное дело за оставление человека в опасности. Им грозит до трёх лет лишения свободы и штраф.


08:22 04/06/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Две женщины пытались успокоить плачущую могилевчанку, а она в ответ их избила
Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Гродно женщину, получил два года колонии-поселения
Объявилась женщина, которую ищет милиция. Они с мужем привезли в больницу избитого парня, тот умер


Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё