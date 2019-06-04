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В Великобритании заработала сеть 5G

В Великобритании заработала сеть пятого поколения. Мобильный оператор EE стал первым, предложившим услугу мобильной сети нового стандарта. Об этом сообщил Коммерсант.

Англия стала одной из первых европейский стран, в которой заработала сеть нового поколения. Использование такой технологии наладили в Швейцарии и некоторых других странах. Сообщается, что новая сеть будет работать на территории шести крупнейших городов страны, в том числе в Лондоне, Эдинбурге и Манчестере. К концу года 5G запустят еще в 10 городах. В июне 5G в Великобритании запустит и другой сотовый оператор - Vodafone. 5G-сети уже действуют в США и азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.



07:34 04/06/2019
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