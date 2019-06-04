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Лукашенко уволил двух судей из-за проступков

Александр Лукашенко уволил двух судей в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе. Это следует из указа № 209 от 31 мая 2019 года.

Татьяна Черкас отстранена от должности председателя и судьи суда Партизанского района Минска. Александр Шилин лишился поста председателя суда Свислочского района Гродненской области

В 2011 году Черкас (на тот момент судья суда Фрунзенского района Минска) попала в список лиц, которым был запрещен въезд на территорию Евросоюза. Она пострадала из-за приговоров оппозиционным активистам, сообщаетTut.by


07:23 04/06/2019
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