На «Беларуськалии» погиб горнорабочий очистного забоя
Трагический инцидент произошел 3 июня на 4-м рудоуправлении.
Информация о ЧП появилась в группе «Солигорские автолюбители» «ВКонтакте».
Позже информацию подтвердил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.
«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», — сообщает СК в своем телеграм-канале.
По данным издания autorun.by, рабочего придавило самоходным вагоном о борт выработки. Случилось это в третью смену — с 12 до 19 часов.
Погибшему было 32 года.
07:12 04/06/2019