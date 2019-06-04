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На «Беларуськалии» погиб горнорабочий очистного забоя

Трагический инцидент произошел 3 июня на 4-м рудоуправлении.

Информация о ЧП появилась в группе «Солигорские автолюбители» «ВКонтакте».

Позже информацию подтвердил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.

«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», — сообщает СК в своем телеграм-канале.

По данным издания autorun.by, рабочего придавило самоходным вагоном о борт выработки. Случилось это в третью смену — с 12 до 19 часов.

Погибшему было 32 года.


07:12 04/06/2019
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