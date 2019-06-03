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Сегодня из Национальной библиотеки на 15 минут всех эвакуировали, потому что… пережарили блины

Из здания Национальной библиотеки в Минске днем ​​3 июня эвакуировали посетителей. Спустя 10—15 минут их уже пустили обратно, сообщает Радио «Свабода».

Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий сказал, что не располагает сведениями о причинах эвакуации.


Заместитель директора Национальной библиотеки по экономике, режиму эксплуатации здания и оборудования Станислав Касперович заявил, что «эвакуации не было».

«В ресторане пережарили блины, было задымление, сработала сигнализация, — пояснил он. — Пожарных не вызвали. Возможно, кто-то и выбежал. Но сразу дали команду «отбой»».

21:59 03/06/2019
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