Сегодня из Национальной библиотеки на 15 минут всех эвакуировали, потому что… пережарили блины
Из здания Национальной библиотеки в Минске днем 3 июня эвакуировали посетителей. Спустя 10—15 минут их уже пустили обратно, сообщает Радио «Свабода».
Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий сказал, что не располагает сведениями о причинах эвакуации.
Заместитель директора Национальной библиотеки по экономике, режиму эксплуатации здания и оборудования Станислав Касперович заявил, что «эвакуации не было».
«В ресторане пережарили блины, было задымление, сработала сигнализация, — пояснил он. — Пожарных не вызвали. Возможно, кто-то и выбежал. Но сразу дали команду «отбой»».
21:59 03/06/2019