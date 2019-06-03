Пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий сказал, что не располагает сведениями о причинах эвакуации.









Заместитель директора Национальной библиотеки по экономике, режиму эксплуатации здания и оборудования Станислав Касперович заявил, что «эвакуации не было».





«В ресторане пережарили блины, было задымление, сработала сигнализация, — пояснил он. — Пожарных не вызвали. Возможно, кто-то и выбежал. Но сразу дали команду «отбой»».

