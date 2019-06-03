В Минске прошел массовый диктант по белорусскому языку

«Агульная дыктоўка» стартовала 1 июня в 12 часов по минскому времени в Национальной библиотеке Беларуси. Прямую трансляцию вел партнер проекта – канал «Культура» Белорусского радио. Таким образом, многие участники смогли написать диктант удаленно, присоединившись к прямому эфиру радиоканала.

Специально для диктанта писатель Андрусь Горват, автор белорусского бестселлера «Радзіва «Прудок», адаптировал фрагмент одного из своих произведений, чтобы участники могли по достоинству оценить богатство и самобытность белорусского языка.





Идею проекта поддержали и актеры Национального академического театра имени Янки Купалы, которые пришли поприветствовать участников «Агульнай дыктоўкі». В качестве «учителей» текст продиктовали солисты группы NaviBand, которые в своем творчестве активно популяризируют белорусский язык.





«Агульная дыктоўка» проводится в третий раз и в этом году стала рекордной по количеству участников.