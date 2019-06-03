Беларусы предлагают купить майку, чтобы помочь онкобольным детям





Акция проходит под эгидой хэштега #майкаполюбойцене. Все вырученные средства ребята направят в фонд «Шанс», который помогают детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Автор принтов на футболках – беларуский дизайнер Иван Айплатов. Он хотел наполнить свои работы «семантикой, где есть сила воли, борьба и любовь».



