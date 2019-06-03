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Стало известно, сколько российских военных пройдут по Минску 3 июля

В параде, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, примут участие более 300 солдат, сержантов и офицеров Кантемировской дивизии.

Как информирует ТАСС, в механизированной колонне белорусской армии будет и российская техника. Среди неё называются комплексы оперативно-тактических ракет "Искандер", бронетранспортеры БТР-82А. Над белорусской столицей пролетят истребители Су-30 и Су-34, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, многоцелевые вертолёты Ми-8. Российские военные проводят тренировки "в пунктах постоянной дислокации".
20:03 03/06/2019
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