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Минский аэропорт назвали лучшим в СНГ

По итогам работы в 2018 году лучшим аэропортом в СНГ признан Национальный аэропорт Минск.

Об этом сообщает предприятие со ссылкой на Ассоциацию гражданской авиации «Аэропорт».

29 мая, на годовом отчетном собрании членов ассоциации в Москве, были подведены итоги работы за прошлый год. В итоге награду лучшего в СНГ забрал минский аэропорт.

Этой наградой отмечают учреждения, которые добились наивысших результатов и внесли значительный вклад в развитие отрасли. Участников оценивают по объективным показателям: развитие маршрутной сети, обеспечение безопасности полетов, развитие материально-технической базы, повышение качества обслуживания пассажиров и другое.


Такую награду предприятие уже получало в 2017-м (с объемом перевозок более 1 млн в год) и 2013 годах. А в 2016-м Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации «Перспективно развивающийся».

Ассоциация гражданской авиации «Аэропорт» была создана в 1990 году, а спустя семь лет к ней присоединился минский аэропорт. Это негосударственная некоммерческая организация, которая помогает с анализом и внедрением достижений мирового опыта в практику аэропортов на территории СНГ. По данным на декабрь 2018 года, в нее входят 48 аэропортов, авиакомпаний и объединений аэропортов.

Источник: TUT.BY
19:45 03/06/2019
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